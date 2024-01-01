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Spor
İHA 01.01.2024 13:30

Çaykur Rizespor'dan Remzi Kolcuoğlu'na profesyonel sözleşme

Çaykur Rizespor, altyapısında yetişen Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor'dan Remzi Kolcuoğlu'na profesyonel sözleşme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, altyapısında yetişmiş olan 7 Mart 2004 Rize doğumlu Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

"7 Mart 2004 Rize doğumlu altyapı oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu profesyonelliğe geçiş yaptı. 9 yıldır Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezinde futbol oynayan ve Elit Akademi Liglerinde oynadığı resmi maçlarda 32 golü bulunan hücum oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu attığı 2,5 sezonluk imzayla kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başladı. Remzi Kolcuoğlu’na hayırlı olsun dileklerimiz iletiyor, uzun yıllar başarılarla dolu bir kariyer geçirmesini diliyoruz."

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