Milli atıcılarda hedef olimpiyat kotası almak

Mısır'da 24 Ocak'ta, Fas'ta 4 Şubat'ta başlayacak dünya kupaları ile İtalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında yarışacak milli atıcılar, Adana'da Sarıçam Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nda yeni yılın ilk hazırlık kampına girdi.

Antrenör Ali Emre Güray'ın yönetimindeki çalışmaya sporcular Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tuncer, Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir katıldı.

Sezonu madalyalarla kapatan atıcılar, başarılarını yeni yıldaki organizasyonlarda sürdürüp alacakları kotayla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeyi istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Ali EmreGüray: Bu takım dünya ve Avrupa rekorlarını başardı

Antrenör Ali Emre Güray, milli takımdaki 4 sporcunun dünya sıralamasında ilk 20'de yer aldığını söyledi. Güray, takıma güvendiğini dile getirdi.

"Sporcularımız 2023'te 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı. Bu sezon daha büyük başarılar bekliyoruz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren müsabakalara iyi hazırlanacağız." dedi.

Güray, Paris'te madalya kazanacaklarına inandığını belirtti.

"Bu takım dünya ve Avrupa rekorlarını başardı, birçok madalya aldı. İnşallah trap atıcılıkta ilk olimpiyat madalyası sevincini bu takımla yaşayacağız. Paris için kota alıp madalya kazanmayı planlıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Oğuzhan Tüzün: İnşallah ilk madalyayı kazandıracağız

Milli atıcılardan Oğuzhan Tüzün, hazırlık çalışmasının güzel geçtiğini, dünya kupaları öncesinde yeniden kampa gireceklerini anlattı.

Oğuzhan, Türkiye'ye trap atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırmak istediklerini vurguladı.

"Daha önce 3 kez olimpiyatlara katıldım artık madalya için gitmek istiyoruz. Üst düzey hazırlık yapıyoruz. Ülkemize inşallah ilk madalyayı kazandıracağız."

Rümeysa Pelin Kaya da Paris'te mücadele edebilmek için takım olarak yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Fikret Eşme ise Sarıçam Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nun, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün girişimiyle yenilenmesinin ardından ilk kez milli takımı ağırladığını söyledi.