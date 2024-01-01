Milli wushucu Berna'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Yaklaşık 10 yıldır wushu ile uğraşan Tut, daha önce katıldığı çeşitli yarışmalarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Son olarak 14-17 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Berna, gözünü dünya birinciliğine dikti.

24 yaşındaki milli sporcu, çalışmalarını bağlı bulunduğu Sanda Spor Kulübünün salonunda sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Berna Tut, birçok ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalya kazanma başarısı gösterdiğini söyledi.

Tut, daha önce 2 kez bronz madalyayla döndüğü Avrupa şampiyonasında, bu sene rakiplerini yenerek finale kadar yükseldiğini anlattı.

"Finalde Romanyalı rakibimi farklı yenerek kazandım ve Türk bayrağımızı göndere çektirmeyi başardım. Burada çok istediğim altın madalyama kavuştum."

Tut, başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Avrupa birinciliği, Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği, 3 Türkiye şampiyonluğu ile 2023'ün kendisi için gurur dolu bir yıl olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Disiplinden taviz vermeden çok çalışıyorum"

Başarılı sporcu, hedeflerine tek tek ulaştığını, bunun için çok çalıştığını vurguladı.

"Hedef ve hayallerimi ilk önce planlıyorum. Bunun için de disiplinden taviz vermeden çok çalışıyorum. Eğer çok çalışmazsanız ne hedeflerinize ne de hayallerinize ulaşabilirsiniz. Ben yeri geliyor gecemi gündüzüme katıyorum ve bu spor için emek veriyorum, sabrediyorum. Yeri geliyor çok acı da çekiyorum. Fedakarlık yapmadan başarıya asla ulaşılmıyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Berna Tut, henüz genç olduğunu, bu sporda hedeflerinin bitmediğini belirtti.

"Sporcuların hayalleri ve hedefleri bitmez. Benim de yeni hedefim dünya şampiyonluğu. Daha önce dünya ikincisi ve üçüncüsü olmayı başarmıştım. Sırada şampiyonluk var. Bu başarıyı yakalamak için çok çalışacağım."

Tut, antrenman programlarına harfiyen uyduğuna işaret etti.

"Dünya şampiyonasında tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek en büyük hayallerimden birisi. Bunun için önümde bir yıla aşkın süre var. Bu süreyi çok iyi değerlendirip hedefime ulaşmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Sporcumuza güveniyor ve inanıyoruz"

Berna Tut'un antrenörü Savaş Çakmak ise Berna'nın Avrupa şampiyonluğundan gurur duyduğunu söyledi.

Berna'nın alamadığı tek madalyanın dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Çakmak, "İnşallah o madalyayı alacak ve bir ilke daha imza atacağız. Bizler sporcumuza güveniyor ve inanıyoruz." şeklinde konuştu.