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Spor
AA 01.01.2024 15:00

Donny van de Beek sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'ta

Manchester United, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Donny van de Beek’in sezon sonuna kadar Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralandığını açıkladı.

Donny van de Beek sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'ta

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’in sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a kiralandığını duyurdu.

Ajax altyapısında yetişen van de Beek, 2020 yılında 39 milyon Euro bedelle Manchester United’a transfer olmuştu.

Hollandalı futbolcu, bu sezon kırmızılılarla 1’i Premier Lig, 1’i EFL Cup olmak üzere 2 maçta forma giyerken, toplamda 21 dakika süre aldı.


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Bundesliga Almanya Premier Lig İngiltere Manchester United
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