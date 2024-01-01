Naomi Osaka kortlara galibiyetle döndü

Naomi Osaka, 517 gün sonra etkileyici bir dönüş yaptı. Japon tenisçi, ilk WTA Turu maçını kazanmayı başardı.

Osaka, Brisbane International tenis turnuvasında boy gösterdi. Ünlü sporcu, ilk turda Alman Tamara Korpatsch'ı 6-3 7-6'lık setlerle mağlup etti.

Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, Pat Rafter Arena'da kendisini seven kalabalığa, "Geri dönmek gerçekten çok güzel" dedi.

Osaka, maç sonrası yaptığı açıklamada "Dürüst olmak gerekirse kendimle çok gurur duyuyorum. Oldukça iyi bir seviyede oynadığımı düşünüyorum" ifadesini de kullandı.

Eski dünya 1 numarası, Temmuz 2023'te kızı Shai'nin doğmasından bu yana kortlardan uzak kalmıştı.