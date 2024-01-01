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Spor
TRT SPOR 01.01.2024 15:20

Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Djiku en az 6 maç yok

Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Djiku’nun yokluğunda 11’de kimlerin görev yapacağı merak ediliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Afrika Kupası devam ederken Mert Müldür ve Serdar Aziz’e daha fazla forma vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Djiku en az 6 maç yok
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Osayi Samuel Afrika Kupası nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak.

Gana ve Nijerya’nın grup aşamasında elenmesi halinde iki isim 6 resmi maçı kaçıracak. Ülkelerin gruptan çıkması halinde ise bu süreç biraz daha uzayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın iki futbolcunun yokluğunda nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Sağ bekte Osayi'nin yerine Mert Müldür’ün forma giymesi bekleniyor.

Afrika Kupası'ndaki Djiku ve sakatlığı süren Becao’nun yokluğunda stoper tandemi 3 isimden oluşacak. Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal’dan forma şansı bekleyecek.

Fenerbahçe, 7 Ocak’ta İstanbulspor karşısında lig maratonuna yeniden başlayacak.

Sarı lacivertliler, Afrika Kupası’na giden oyuncularının yanı sıra kırmızı kart cezalısı Fred ve Mert Hakan Yandaş’tan 2 maç daha faydalanamayacak.

İrfan Can Kahveci de sarı kart cezası nedeniyle kadroda olamayacak.

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