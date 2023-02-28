Olimpiyat şampiyonu Mete'nin, geliri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı.

Murat Akkaya, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, "Oku, Mete Gazoz'a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım." ifadelerini kullandı.