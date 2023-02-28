Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mete Gazoz'dan depremzedelere destek
Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı ok, depremzedeler yararına düzenlenen açık artırmada 200 bin liradan alıcı buldu.
Olimpiyat şampiyonu Mete'nin, geliri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı.
Murat Akkaya, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, "Oku, Mete Gazoz'a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mete Gazoz Okçuluk Deprem
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