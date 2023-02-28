Trabzonspor'da gözler Hangikredi Ümraniyespor maçına çevrildi. Şampiyonluk sonrası sezona büyük umutlarla başlayan ancak beklentilerin uzağında kalan bordo mavililer bu maçtan başlayarak çıkışa geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 13 maçı kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ligde ve kupada kalan maçlarını kayıpsız tamamlamayı hedefleyen Karadeniz ekibi, bir yandan da gelecek sezonu yönelik planlamalarını gerçekleştirecek.

Basel maçından sonra konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, benzer sorunlar yaşamamak için geleceğe ilişkin çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacaklarını söylemişti.

Visca'dan sevindirici haber

Diğer yandan Trabzonspor, yıldız ismi Visca için geri sayıma geçti. Bu sezon talihsiz sakatlıklar yaşayan Boşnak yıldız, takımla çalışmalara başladı.

Visca'nın kısa sürede formasına kavuşması bekleniyor. 33 yaşındaki futbolcunun dönüşü ve Markovic transferinin de bu zor dönemde teknik heyetin elini güçlendireceği düşünülüyor.

TRABZONSPOR'A VISCA'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYAN BOŞNAK YILDIZIN KISA SÜREDE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

TRABZONSPOR'A VISCA'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYAN BOŞNAK YILDIZIN KISA SÜREDE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR