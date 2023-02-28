Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında yeni transferlerinden yararlanamayan Beşiktaş, sergilediği futbol nedeniyle eleştirilmişti.

Eleştirileri dikkate alan teknik direktör Şenol Güneş'in, yeni oyuncuların takıma katılmasıyla kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Deneyimli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü maçında özellikle orta alanda değişim düşünüyor. Güneş, bu mücadelede Amir Hadziahmetovic ve Maxim ile orta sahada üstünlük kurmayı planlıyor.

Tecrübeli teknik adamın, Aboubakar ile de sonuca gitmek istiyor. Şenol Güneş, bu isimlerin takıma katılmasıyla hücum etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Ghezzal 2 hafta yok

Diğer yandan Fraport Tav Antalyaspor maçının ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Ghezzal, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Cezayirli oyuncunun, Medipol Başakşehir maçında formasına kavuşması bekleniyor.