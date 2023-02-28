Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin bonservisi için Paris Saint Germain ile görüşmeler başladı. Fransız temsilcisi, 15 milyon euronun üstünde bir beklentisi var.

Galatasaray, 2024 sezonu sonuna kadar Paris Saint Germain ile sözleşmesi devam eden Icardi için 7-8 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı planlıyor.

Fransız ekibinin ikna olması durumunda, sarı kırmızılılar sezon bitmeden bu transferi sonlandırmayı planlıyor.

Mauro Icardi de kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakıyor.

Yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'den kiralanan Icardi, gösterdiği performansla dikkat çekti. Sarı kırmızılı formayla 13 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 kez fileleri sarstı, 6 gol pası verdi.