Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, BeIn Sport'a konuştu.

Özil, kariyerinin sonlarına doğru Fenerbahçe'de oynayıp oynayamayacağına yönelik soruya, "Devam eden kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek doğru olmaz. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" sözleriyle cevap verdi.

Mesut Özil, eski takım arkadaşı Muhammed Elneny'nin Beşiktaş'a transferini de değerlendirdi.

"Teklif aldığında bana Türkiye'ye dair sorular sordu. Ona orada oynamasının çok iyi olacağını söyledim. Umarım geri döner, o benim için küçük bir kardeş gibi"

Mesut Özil, sezon başında çok puan kaybı yaşadıklarını söyleyerek, "Bunların telafisini umuyoruz. Bu seneki hedefimiz ligi ilk 4 içerisinde bitirmek olmalı" dedi.

Kaynak: TRT SPOR