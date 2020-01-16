Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da düzenlenen çalıştayda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Gelecek stratejileri konuşuyoruz"

Bakan Kasapoğlu, çalıştayın ilk iki günde futbol odaklı olduğunu dile getirdi.

"Gelecek stratejileri konuşuyoruz. Tekrar yaşanmaması adına geçmişteki sorunların kaynağına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda gayret gösteren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz"

Katılımcı tüm tarafları önemsiyen model ile devam edeceklerini ifade eden Kasapoğlu, "Burada edindiğimiz sonuçların takibi değerlendirilmesi için bir araya geleceğiz. Bu bir süreç. Bu süreci devam ettireceğiz. Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz" diye konuştu.

"Bekle bizi Tokyo"

Kasapoğlu, özeleştiri yapan bir spor camiası olduğunu vurguladı.

"İdari ve mali sportif bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu süreçte herkesin düşünmesi gerekiyor. Finansal gerçeklikler önemli. Liyakatın şefkatlığin hesap verilebilirliğin önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Filenin Sultanları mücadelesi bizi ayrı heycanladırdı. O yüzden 'Bekle bizi Tokyo' diyoruz. Şiddet ile sporu yan yana getirmemek gerek. Sporun güzel, birleştirici misyonuna karşı olan her şeye bizde mesafeli olmak istiyoruz. Rekabetin standartı olacak."

Kaynak: TRT SPOR