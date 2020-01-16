İtalyanlar, deneyimli savunma oyuncusunun PSV Eindhoven'ın teklifini reddedip tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını iddia etti.

Çizme basınında yer alan haberlerde anlaşmanın büyük oranda tamamlandığı ve Rodriguez'in 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sarı - lacivertlilere kiralanacağı belirtildi.

İsviçreli futbolcunun daha yüksek maaş nedeniyle Fenerbahçe’yi tercih ettiği gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT SPOR