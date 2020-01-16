Spor
Fenerbahçe Rodriguez'de sona yaklaştı16 Ocak 2020 Perşembe 17:44 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 17:46
Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Milan'da forma giyen İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İtalyanlar, deneyimli savunma oyuncusunun PSV Eindhoven'ın teklifini reddedip tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını iddia etti.
Çizme basınında yer alan haberlerde anlaşmanın büyük oranda tamamlandığı ve Rodriguez'in 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sarı - lacivertlilere kiralanacağı belirtildi.
İsviçreli futbolcunun daha yüksek maaş nedeniyle Fenerbahçe’yi tercih ettiği gelen haberler arasında.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Fenerbahçe sol bek transferi Ricardo Rodriguez