Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon için hazırlıklar son aşamada. 1973 yılında başlayan organizasyonda, ilk 4 sezon markalar şampiyonası şeklindeydi.

1977 yılından itibaren ise markaların yanına sürücüler klasmanında şampiyonlar da belirlendi.

Fransız pilotların büyük üstünlük kurduğu organizasyonda, Sebastien Loeb, üst üste 9 kez dünya şampiyonu olurken, vatandaşı Sebastien Ogier de üst üste 6 kez ipi göğüsledi.

2004 senesinden itibaren 2 Fransız pilotun şampiyonluk hegemonyasına, geçtiğimiz yıl Estonyalı Ott Tanak nokta koydu.

Bu sezon, 23 Ocak Perşembe günü tarihi Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.

14 ayaktan oluşan takvim, Japonya'da 22 Kasım'da tamamlanacak. 11. ayağa, 24-27 Eylül tarihlerinde Türkiye ev sahipliği yapacak.

Marmaris ve çevresindeki parkurlarda üçüncü kez bu heyecan yaşanacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın zorlu mücadeleleri TRT SPOR2 ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT SPOR