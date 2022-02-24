Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mesut Özil ve Miralem Pjanic'ten 'savaşa hayır' paylaşımı
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'den sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.
Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 24, 2022
Miralem Pjanic: Savaşa hayır
Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic sosyal medya hesabında yapıtğı paylaşımda 'savaşa hayır' dedi.
"Siren seslerinin ne anlama geldiğini ilk öğrendiğimde çok küçüktüm. Siren sesini her duyduğumda, arkadaşlarımın nasıl acılar çektiğini düşünürüm. Hiçbir çocuk böyle bir kabusla yaşamamalı. Savaşa hayır!"
Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe Mesut Özil Rusya Ukrayna
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