Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'den sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.

Miralem Pjanic: Savaşa hayır

Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic sosyal medya hesabında yapıtğı paylaşımda 'savaşa hayır' dedi.

"Siren seslerinin ne anlama geldiğini ilk öğrendiğimde çok küçüktüm. Siren sesini her duyduğumda, arkadaşlarımın nasıl acılar çektiğini düşünürüm. Hiçbir çocuk böyle bir kabusla yaşamamalı. Savaşa hayır!"