Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi
[Fotoğraf: AA arşiv]
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un futbolcusu Shapi Suleymanov geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı.
Antrenman sonrası evine giden Süleymanov'un kullandığı otomobile, Aksu mevkisinde otobüs arkadan çarptı. Suleymanov, kazadan sonra kulüp görevlileri tarafından evine götürüldü.
"Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır.— GZT Giresunspor (@Giresunspor) February 24, 2022
Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.#GZTGiresunspor pic.twitter.com/Z6B7TORd6E
Etiketler: Giresunspor Süper Lig
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