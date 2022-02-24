Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi Rus takımlarının maçlarını erteledi
THY Avrupa Ligi, Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla Rus takımlarının bu hafta ülke içinde ve dışında oynayacağı basketbol maçlarını erteledi.
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasına denk gelen aşağıdaki maçlar askıya alındı:
Bayern Münih - CSKA Moskova
Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz - UNICS Kazan
Zenit St Petersburg - Barcelona
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak.
Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasında yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.
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