Genç teknik adam, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine Gökhan Gönül ve Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Emre Belözoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk 11'de Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas ve Valencia'ya yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Tisserand, Thiam, Sinan Gümüş ve Novak yer aldı.

Mesut Özil kadroda

Fenerbahçe'nin 4 Mart'taki Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 8 hafta aradan sonra kadroda yer buldu.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan yararlanamadı.

Ev sahibi takımda 3 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor'da Süper Lig'de son yapılan Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasına Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Kadzior yer aldı.

Son yapılan Medipol Başakşehir müsabakasına 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy ve Efkan Bekiroğlu, teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Juanfran, Caulker ve Siopis sahaya çıktı.