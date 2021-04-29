TFF'den yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Berat Ayberk Özdemir, hakareti ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ile Fatih Karagümrüklü oyuncu Jimmy Durmaz'ın talimatları aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildi.

Fraport TAV Antalyaspor da çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildi.