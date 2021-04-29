Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Berat Özdemir PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu oyuncu Berat Ayberk Özdemir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Berat Ayberk Özdemir, hakareti ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ile Fatih Karagümrüklü oyuncu Jimmy Durmaz'ın talimatları aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildi.
Fraport TAV Antalyaspor da çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler: Trabzonspor
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