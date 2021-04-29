Ozan Kabak, kulübün internet sitesinde yer alan röportajında, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Rakip oyuncuların sonraki hareketlerini tahmin etmek daha kolay oluyor"

21 yaşındaki stoper, forma giydiği maçlardan önce rakip takımın forvet oyuncularını araştırdığını belirttti.

"Kulüp çalışanlarımızdan rakip forvetlerin videolarını istiyorum. Böylelikle rakibimin hangi ayağının daha güçlü olduğunu ve yeteneklerinin ne olduğunu maçtan önce biliyorum. Bu, bana çok yardımcı oluyor çünkü rakip oyuncuların sonraki hareketlerini tahmin etmek daha kolay oluyor. Bir defans oyuncusu olarak tehlikeyi önceden sezmeli ve olacakları görmelisiniz."

"Van Dijk bazı küçük ipuçları verdi"

Ozan, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takım arkadaşı Virgil van Dijk ile sık sık konuştuklarını vurguladı.

"Defans oyuncularının birbirlerini daha iyi anladığını düşünüyorum. Van Dijk bu konuda bana ne yapmam gerektiğiyle ilgili bazı küçük ipuçları verdi. Bu tavsiyeler, oyunuma çok yardımcı oluyor."

"Senden çok şey bekliyorlar ve bu da erken olgunlaşmanıza yol açıyor"

Ozan Kabak, henüz 21 yaşında olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Almanya Bundesliga'da ve Premier Lig'de forma giyerek önemli bir tecrübe kazandığını aktardı.

"Henüz 18 yaşımda, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için oynuyordum. Liverpool gibi her maçı kazanmak zorundaydık. Çok sayıda taraftarınızı her hafta mutlu etmeniz gerekiyor. Senden çok şey bekliyorlar ve bu da erken olgunlaşmanıza yol açıyor. İşte ben tam da bunu yaptım."

"Futbolda talihsizlikler de var ve bir talihsizlik yaşadık"

Milli futbolcu, Leicester City deplasmanında Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçta kaleci Alisson ile yaşadıkları anlaşmazlık üzerine yenilen golün ardından çok üzüldüğünü anlattı.

"75. dakikaya kadar her şey yolundaydı. Ancak futbolda talihsizlikler de var ve bir talihsizlik yaşadık. Ama bence futbolda ne olduysa onu unutmalısın ve devam etmelisin. Geçmişi hemen unutmalısın. Ben de aynen öyle yaptım, o anı unuttum. O maçtan sonra da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Sadece futbola konsantre oluyorum"

Ozan, takım arkadaşları ve teknik direktör Jürgen Kloop'un kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

"Elbette kolay olmadı. Takıma gelir gelmez katkı sağlamam ve yardım etmem gerekiyordu. Aynı zamanda şehre ve dile alışmam gerekiyordu, üstelik her şey benim için çok yeniydi. 20 yaşında bir delikanlı için bu kolay değil ama iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum ve sadece futbola konsantre oluyorum."

Liverpool şehrindeki hayatından da bahseden Ozan Kabak, salgın nedeniyle dışarıda vakit geçirmek yerine evde kitap okumayı ve televizyon seyretmeyi tercih ettiğini kaydetti.