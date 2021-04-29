Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler, deplasmanda kritik 2 puan bıraktı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tecrübeli oyuncu Ocak 2013'teki Elazığspor maçından sonra ilk defa Süper Lig'de kırmızı kart gördü.

Şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe haftayı 73 puanla kapattı. Aytemiz Alanyaspor ise puanını 57 yaptı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

PENALTI İPTAL - 28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin, topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta, kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi.

KIRMIZI KART - 43. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson, ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

62. dakikada sağdan hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Ozan Tufan içeriye girerek pasını çıkardı. Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

64. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Salih Uçan'ın aşırtma pasında, kalesini terk eden Harun Tekin boşa çıktı. Davidson, önüne düşen topu boş kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlağı ıskaladı.

67. dakikada ceza sahası önündeki Berkan İsmail Kutlu, sağ çaprazdan içeriye giren Juanfran'a topu çıkardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Alanyaspor, maçta 3. kez direğe takıldı. Sol kanattan topla hareketlenen Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

87. dakikada sol kanattan gelişen atakta Davidson, içeriye girerek pasını çıkarmaya çalıştı. Fenerbahçe defansından dönen top, ceza yayı içindeki Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Siopis, Salih Uçan (Dk. 88 Umut Güneş), Davidson (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 80 Damian Kadzior), Mustafa Pektemek (Dk. 80 Adam Bareiro)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 90+3 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Luiz Gustavo), Ozan Tufan, Mesut Özil (Dk. 64 Osayi-Samuel), Pelkas (Dk. 80 Sinan Gümüş), Valencia (Dk. 90+3 Tisserand).

Kırmızı kart: Dk. 43 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 50 Georgios Tzavellas, Dk. 71 Berkan Kutlu, Dk. 75 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor)