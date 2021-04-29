Milli futbolcu Enes Ünal, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında İspanyol gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enes, Covid-19'un futbolda oluşturduğu ortamdan ve yaşadığı sakatlık sorunundan dolayı kendi ritmini yakalamakta zaman zaman zorlandığını anlattı.

"Sonunda en iyisini sahada vermeye başladım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. En iyi dönemimde olduğumu söyleyebilirim."

"Ben de takımla La Liga'da uzun yıllar kalmaya devam ederiz"

Futbolda asla en iyi seviyenin bilinmediğini, daha iyisini de yapabileceğini kaydeden Enes, ilk sezonunu geçirdiği Getafe'de alışma döneminin bittiğini ve başarılara odaklandığını söyledi.

"Getafe'de çok mutluyum ve umarım ben de takımla La Liga'da uzun yıllar kalmaya devam ederiz. Bu takımın kalitesine ilişkin kimsenin şüphe duyacağını sanmıyorum. Küçük detaylardan galibiyet almakta sorunlar yaşıyorduk ama son maçlarda bunu çözdük. Getafe'nin La Liga'da kalacağından hiçbir zaman şüphe duymadım. Rahatım."

"Seyircisiz oynamak gerçekten üzücü"

Enes, Getafe'nin zorlu bir sezon geçirdiğini ama ligde kalacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydetti. Enes, La Liga'da sezon sonuna doğru bazı maçların seyircili oynanması ihtimaliyle ilgili bir soruya yanıt verdi.

"İnşallah. Seyircisiz oynamak gerçekten üzücü. Aynı enerjiyi yakalayamıyorsunuz. Her maç aynı şey. Seyircisiz, heyecansız, sanki hep aynı maçları oynuyorsunuz. İnşallah taraftarlar en kısa sürede tribünlere döner."

20 takımın mücadele ettiği ve son 3 takımın küme düşeceği ligde, bitime 5 hafta kala Getafe 34 puanla 15. sırada yer alıyor.