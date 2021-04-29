Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/B18Z3aJ5ZF — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 29, 2021