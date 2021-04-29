Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da pozitif vaka
Galatasaray, 1 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/B18Z3aJ5ZF— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 29, 2021
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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