Gaziantep Ankara'da kazandı
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
MKE Ankaragücü evinde yara aldı. Düşme tehlikesi yaşayan Başkent ekibi Gaziantep Futbol Kulübüne 1-0 mağlup oldu.
Gaziantep'e üç puanı getiren golü 84. dakikada Andre kaydetti.
Bu sonucun ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Gaziantep FK 4 maç sonra kazanarak puanını 54'e yükseltti.
Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 38 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
13. dakikada sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Alper'in şutunda, top üstten auta gitti.
45+1. dakikada Alper Potuk'un ceza yayı üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
İlk yarı golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
49. dakikada savunma arkasına atılan topu sektiren Sarlija'nın hatasını değerlendiren Dicko, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden çektiği şutta, top uzak direğin dibinden auta gitti.
55. dakikada soldan ceza sahasına giren Atila Turan, pasını penaltı noktasının gerisindeki Endri Çekiçi'ye çıkardı. Endri Çekiçi'nin şutunda, kaleye gitmekte olan topu savunmada son anda Güray Vural ayağıyla kornere gönderdi.
66. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın içindeki Djilobodji'nin dokunduğu top, auta çıktı.
76. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasına giren Kitsiou'nun sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla yandan dışarı gitti.
GOL - 85. dakikada Gaziantep öne geçti. Hızlı gelişen Gaziantep atağında, Korcan Çelikay'ın boşa çıktığı pozisyonda top, ceza sahasının sağında Kenan Özer'de kaldı. Kenan'ın kale sahasının içine yaptığı ortada Sousa'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
Gaziantep, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Endri Çekiçi (Dk. 88 Orkan Çınar), Lukasik (Dk. 88 Şahverdi Çetin), İbrahim Akdağ (Dk. 64 Assane Diousse), Pinto, Alper Potuk, Embiya Ayyıldız (Dk. 56 Emre Güral).
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas (Dk. 64 Jefferson), Vetrih (Dk. 24 Rashid), Maxim (Dk. 46 Andre Sousa), Güray Vural, Dicko (Dk. 87 Furkan Soyalp), Muhammet Demir (Dk. 64 Kenan Özer)
Sarı kartlar: Dk. 14 İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Dk. 71 Pawel Olkowski, Dk. 81 Osama Rashid, Dk. 86 Andre Sousa, Dk. 90 Papy Djilobodji (Gaziantep FK)
Gol: Dk. 84 Andre Sousa (Gaziantep FK)
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