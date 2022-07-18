Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından Merkez Hakem Kurulunda oluşan görev dağılımı şöyle:
Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu)
Murat Ilgaz: Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu
Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu
Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu
Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı
Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu
İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu
Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu
Recep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi
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