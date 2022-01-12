Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 22:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Merih ve Atalanta Ahmet Çalık'ı andı
İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta, Venezia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Milli oyuncumuz Merih Demiral, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu Ahmet Çalık'ı unutmadı.
Milli futbolcunun formasını giydiği Atalanta, İtalya Kupası son 16 turunda Venezia ile karşılaştı.
Bergamo ekibi, maçı 2 -0 kazanırken Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.
Başarılı stoper, karşılaşmanın ardından Salı günü hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmadı.
"Huzur içinde uyu"
Melih, soyunma odasında takım arkadaşlarıyla birlikte Ahmet Çalık'ın isminin yazdığı tişörtle merhum futbolcuyu andı. Oyuncuların açtığı formada, Ahmet Çalık'ın ismi ve "Huzur içinde uyu" sözleri yer aldı.
#AhmetÇalık ❤️ pic.twitter.com/ylzHgfJ6Ov— Merih Demiral (@Merihdemiral) January 12, 2022
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