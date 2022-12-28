Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 18:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Merih Demiral'ın evine hırsız girdi
[DepoPhotos]
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın evine hırsız girdi. Değerli bütün eşyaları çalınan milli futbolcu, İtalya'ya döndü.
Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatilde olan Merih Demiral'ın başına talihsiz bir olay geldi.
Calciomercato'nun haberine göre milli futbolcunun İtalya'daki evine hırsız girdi ve değerli tüm eşyaları çaldı.
Ailesi Türkiye'de kalan Merih Demiral İtalya'ya döndü.
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