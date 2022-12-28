Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatilde olan Merih Demiral'ın başına talihsiz bir olay geldi.

Calciomercato'nun haberine göre milli futbolcunun İtalya'daki evine hırsız girdi ve değerli tüm eşyaları çaldı.

Ailesi Türkiye'de kalan Merih Demiral İtalya'ya döndü.