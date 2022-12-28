Fatih Karagümrük Trabzonspor'u dört golle geçti
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.
VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u farklı geçti. Her iki takımda maçı 10 kişi tamamladı. Trabzonspor, İstanbul'da umduğunu bulamadı. Bordo mavililer zirve yarışında büyük yara aldı.
VavaCars Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Ozdoev, 34. dakikada Borini, 67. dakikada Ricci ile 87. dakikada Kouassi filelerle buluşturdu.
Trabzonspor'un tek golünü ise 20. dakikada Bartra kaydetti.
İki takım da 10 kişi kaldı
45+3. dakikada Trabzonspor'da Bartra kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu Bartra kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
VavaCars Fatih Karagümrük'te Colley 56. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'de 4 maç sonra kazanan Fatih Karagümrük, puanını 16'ya yükseltti.
Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında istediği sonuçu alamadı.
Zirve yarışında kritik bir üç puan kaybeden bordo mavililer, ligde 8 maç sonra yenilerek 26 puanda kaldı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.
Trabzonspor'da Visca şoku
Bordo-mavililerde maça ilk 11'de başlayan Edin Visca, 50. dakikada omzundan sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Edin Visca, ligin 2. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırıldığı için 3 ay formasından uzak kalmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ozdoev'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top ağlara gitti. 1-0
11. dakikada Anastasios Bakasetas’ın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen’de kaldı.
GOL - 20. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Bakasetas'ın ceza sahası dışına gönderdiği topu Visca, ceza sahasına doldurdu. Arka direkte Maxi Gomez'in kafa ile altıpas önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Bartra omzuyla yaptığı vuruşla ağlara yolladı. 1-1
GOL - 34. dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Colley'in altıpas önüne gönderdiği topa Borini ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
KIRMIZI KART - 45+3. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Savunmada topu kontrol etmek isterken ayağı kayan Bartra topu Borini'ye kaptırdı. Borini, ceza sahasına girmek isterken Bartra ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, Bartra'ya kırmızı kartını gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
KIRMIZI KART - 55. dakikada Ebrima Colley’in ceza yayında Maxi Gomez’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk sarı kart verdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Colley kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
58. dakikada Anastasios Bakasetas’ın ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen’den döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda dönen topu alan Trezeguet’in vuruşunda, kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Trezeguet’in tamamlamaya çalıştığı topu Batuhan bu sefer kornere çeldi.
66. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağını çeldi.
GOL - 67. dakikada Fabio Borini’nin ceza sahası içine soldan girip açtığı ortada arka direkte bulunan Matteo Ricci’nin gelişine uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
73. dakikada sol kanatta topu alan Fabio Borini’nin, Larsen’in çalımlayarak ceza sahası içine girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp, dışarı gitti.
GOL - 87. dakikada Matteo Ricci’nin ceza yayının sağından ara pasında defansın arkasına sarkan Kouassi’nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
Kalan sürede başka gol olmayınca VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Samet Çiçek
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Baniya, Ricci (Dk. 88 Adnan Uğur), Levent Mercan (Dk. 89 Samet Onur), Colley, Ozdoev, Diagne (Dk. 78 Kazım), Borini (Dk. 78 Salih Dursun) , Shukurov (Dk. 70 Kouassi).
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 46 Larsen), Bartra, Hugo (Dk. 81 Yusuf Yazıcı), Eren Elmalı, Siopis (Dk. 46 Gbamin), Visca (Dk. 50 Djaniny), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet (Dk. 61 Hamsik), Gomez.
Goller: Dk. 6 Ozdoev, Dk. 34 Borini, Dk. 67 Ricci, Dk. 87 Kouassi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 20 Bartra (Trabzonspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 45+3 Bartra (Trabzonspor), Dk. 56 Colley (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 62 Ozdoev, Dk. 77 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+7 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
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