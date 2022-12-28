Alanyaspor ile Kayserispor, Alanya Kırkbıyık Holding Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Avrupa Kupalarına katılmak isteyen Corendon Alanyaspor, sezonun sürpriz ekibi Yukatel Kayserispor'u yendi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ahmed Hassan, 36. dakikada Yusuf Özdemir ile 72. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti.

Kayserispor'un tek golünü ise 59. dakikada Ali Karimi attı.

Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Corendon Alanyaspor, üç maçlık 3 puan özlemini bitirerek puanıını 21'e yükseltti.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Yukatel Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Sazdağı'nın ara pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Runnarsson meşin yuvarlağı önledi.

GOL - 21. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lumsaba'nın ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 36. dakikada Alanyaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kaleci Runnarsson'un uzun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ali Karimi'nin ortasında topla buluşan Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL - 59. dakikada Kayserispor farkı bire indirdi. Soldan gelişen atakta Ramazan Civelek'in pasında cezası dışından düzgün bir vuruş yapan Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu. 2-1

70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karacan ceza sahasında yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çeldi ama VAR sonrası atışın tekrarına karar verildi.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 72. dakikada bu sefer penaltı atışını kullanan Efecan Karaca, topu ağlara gönderdi. 3-1

79. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Umut Güneş Efecan Karaca, Fer, Yusuf Özdemir (Dk. 56 Pereira), Lusamba (Dk. 56 Efkan Bekiroğlu), Cavaleiro (Dk. 56 Oğuz Aydın), Candeias (Dk. 84 Balkovec), Ahmed Hassan (Dk. 63 Eduardo).

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Kolovetsios, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan (Dk. 76 Mane), Mensah, Campanharo (Dk. 46 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 86 Talha Sarıarslan), Gavranovic (Dk. 76 İlhan Parlak).

Goller: Dk. 21 Ahmed Hassan, Dk. 36 Yusuf Özdemir, Dk. 72 Efecan Karaca (penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 59 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mensah, Dk. 61 Carole, Dk. 78 Cardoso, Dk. 90+7 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Yusuf Özdemir, Dk. 45+2 Cavaleiro, Dk. 80 Runarsson (Corendon Alanyaspor)