Törende konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kamu kurum kuruluşlarının da içinde olduğu, birliği, beraberliği kaynaşmayı, müsabaka kazanmayı, kaybetmeyi hep beraber tadacakları güzel bir organizasyon başlattıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, yerel yönetim olarak organizasyonda yer alan 29 okulun yanında olmak istediklerini belirtti.

"Belediye hepimizin belediyesi, öğretmenlerimizin, kardeşlerimizin belediyesi. Biz de belediyeyi yöneten kişi olarak en adaletli, eşit şekilde sizlere hizmeti getirmeye çalışıyoruz. Balıkesir’de bu ilk uygulama ve Bandırma'da yapılıyor. Bandırma aynı zamanda tarihin kenti, kültürün kenti tabii hem de aynı zamanda sporun kenti. Gençlerin kenti. Bugün baktığınız zaman 21 bine yakın üniversite öğrencisi olan, yüzde 25 genç nüfusu olan bir kent. Biz de gençlerimizin daha iyi şartlarda, daha güzel şartlarda, daha yeşil bir Bandırma’da yaşaması için uğraşıyoruz."

Konuşmaların ardından Tolga Tosun ve protokol üyeleri, 29 okulun yöneticilerine 20'şer forma, şort ve tozluktan oluşan spor malzemelerini teslim etti.