İstanbulspor ile Kasımpaşa, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetti.

İstanbulspor 7 maç sonra kazandı. Sarı siyahlılar, 1-0 geriye düştü maçta Kasımpaşa'yı mağlup etti. Kasımpaşa ise üst üste 7. kez kazanamadı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Ethemi ile 78. dakikada Emir Kaan Gültekin attı.

Kasımpaşa'nın tek golünü 26. dakikada Petretta kaydetti.

Süper Lig'de 7 maç sonra kazanan İstanbulspor, 11 puanla yükseldi. İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde de ilk kez galibiyetle tanıştı.

Ligde galibiyet hasretini 7 maça çıkartan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı. Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ikinci maçında da yenildi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Ben Ouanes'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

17. dakikada Koita'nın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Fall'ın vuruşunda kaleci Jensen topu kornere çeldi.

GOL - 26. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kaleciden önce hamlede bulunduğu top uygun durumdaki Petretta'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 29. dakikada İstanbulspor skoru 1-1 yaptı. Muammer Sarıkaya'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ethemi, yaptığı düzgün vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

74. dakikada ara pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

GOL - 78. dakikada İstanbulspor ikinci golü buldu. Ethemi'nin sağdan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Emir Kaan Gültekin'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Emir Kaan, yakın mesafeden yaptığı ikinci vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

90+6. dakikada Ethemi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

İstanbulspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo (Dk. 87 Mehmet Yeşil), Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 88 Cajic), Emir Kaan Gültekin (Dk. 87 Oğuzhan Berber), Ethemi (Dk. 90+9 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 90+6 Ali Yaşar).

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Petretta (Dk. 77 Ahmet Emin Engin), Tırpan, Celina (Dk. 65 Hajradinovic), Eysseric (Dk. 89 Yasin Özcan), Fall, Ben Ouanes, Koita (Dk. 77 Bahoken).

Goller: Dk. 26 Petretta (Kasımpaşa), Dk. 29 Ethemi, Dk. 78 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Tırpan, Dk. 52 Bruma, Dk. 53 Tarkan Serbest, Dk. 62 Petretta (Kasımpaşa), Dk. 49 İbrahim Yılmaz, Dk. 63 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Ekrem Örenç: İkinci yarı pozisyonlar yakaladık ama atamadık

[Fotoğraf: AA arşiv]

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekrem Örenç, müsabakaya üstün başladıklarının altını çizdi.

"İlk yarım saat çok üstün oynadık. Golümüzü attık. 1-0’dan sonra skor daha fazla olabilirdi ancak olmadı. Golden sonra çabuk şekilde beraberlik golü yedik. Sonra takımın düzeni bozulsa da denk oyun devam etti. Devreye 1-1 berabere girdik. Devrede oyuncuları uyardık. İkinci yarıya iyi başladık pozisyonlar yakaladık ama maalesef atamadık. Dikdörtgenin içine girmediği sürece takımda biraz moral düşebilir. İstanbulspor’u tebrik etmek lazım. Biz tempo istedikçe onlar bizi yavaşlattılar. Tek kontra ataklarla etkili oldular. Maçın zor geçeceğini biliyorduk."

Fatih Tekke: Önemli bir galibiyetti

[Fotoğraf: AA]

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke, istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

"Oynamamız gerektiği gibi oynadık. İlk bölümde Kasımpaşa daha etkiliydi. Yerleşimleri çok net belirlememize rağmen oyun içerisinde hatalar olabilir. Daha sert ve iyi savunma yapmamız lazım. Galatasaray maçından sonraki mücadele ve isteğimiz arttı. Önemli bir galibiyetti. 12’sine kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Takımımıza katacaklarımız da olacak."