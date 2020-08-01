Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Merih Demiral geri döndü
Serie A'da Juventus formasıyla 12 Ocak'ta çıktığı Roma maçında sol diz ön çapraz bağları kopan milli futbolcumuz Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma maçıyla sahalara geri döndü.
Serie A'nın son haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Roma 3-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Merih Demiral, Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna girerek 201 gün sonra sahalara döndü.
12 Ocak'ta Roma ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçta sakatlanan milli oyuncu, uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı.
Mücadelenin 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan 22 yaşındaki stoper, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
12 Temmuz’da takımla çalışmalara başlayan Merih, 1 Ağustos'ta sakatlık sonrası ilk resmi maçına çıktı.
Etiketler: Merih Demiral JuventusSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 23:48
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