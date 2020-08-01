Galatasaray'ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.

"Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz"

Sarı kırmızılı kulüp 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Al Nassr'a kiraladığı ve futbol hayatına burada devam edecek futbolcusuna teşekkür ederek başarılar diledi.

"2018-2019 sezonu ara transfer döneminde El-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasaray'ımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."

Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

Maicon: Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı

Bir veda masajı yayınlayan Maicon da, Sarı kırmızıyı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı. Sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.