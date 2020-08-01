İngiltere Federasyon Kupası Arsenal'in
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal, geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve kupaya 14. kez müzesine götürdü.
"Topçular", İngiltere'de bu kupaya en çok sahip olan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Wembley Stadı, FA Cup finalinde Londra derbisine sahne oldu. Heyecan TRT SPOR ekranlarında yaşandı.
Şahane paslaşmalar ve güzel bir gol...— TRT Spor (@trtspor) August 1, 2020
Chelsea, Pulisic'in bu golüyle 6. dakikada Arsenal karşısında 1-0 öne geçiyor. pic.twitter.com/nljpLICAiC
Maça hızlı başlayan Chelsea, geliştirdiği organize atağı 5. dakikada Christian Pulisic'in attığı golle sonuçlandırdı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Arsenal, 28. dakikada skora denge getirdi! Kazanılan penaltıda Aubameyang, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
Müthiş finalde skor 1-1 oldu.— TRT Spor (@trtspor) August 1, 2020
İşte Aubameyang'ın penaltı golü... pic.twitter.com/8CVuPaG75n
Londra derbisinde ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Gabonlu futbolcu, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı! Chelsea defansını altüst eden Aubameyang şık bir aşırtmayla takımını 2-1 öne geçirdi.
Pierre-Emerick Aubameyang, yarı finalde Manchester City'ye attığı iki golle takımını finale taşımıştı.
Aubameyang'dan harika gol...— TRT Spor (@trtspor) August 1, 2020
Gabonlu futbolcu, 67. dakikada Chelsea defansını altüst ederek şık bir aşırtmayla takımını 2-1 öne geçirdi. pic.twitter.com/C2iAombv3v
Mavilerin Hırvat orta sahası Kovacic, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Mücadelede başka gol olmayınca Arsenal, geriye düştüğü karşılaşmada Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek kupayı kazandı.
İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) 14. kez müzesine götüren Arsenal takımının maçın bitiş düdüğüyle beraber yaşadığı sevinç... pic.twitter.com/EF4606jY02— TRT Spor (@trtspor) August 1, 2020
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