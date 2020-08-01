"Topçular", İngiltere'de bu kupaya en çok sahip olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Wembley Stadı, FA Cup finalinde Londra derbisine sahne oldu. Heyecan TRT SPOR ekranlarında yaşandı.

Şahane paslaşmalar ve güzel bir gol...



Chelsea, Pulisic'in bu golüyle 6. dakikada Arsenal karşısında 1-0 öne geçiyor. pic.twitter.com/nljpLICAiC — TRT Spor (@trtspor) August 1, 2020

Maça hızlı başlayan Chelsea, geliştirdiği organize atağı 5. dakikada Christian Pulisic'in attığı golle sonuçlandırdı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Arsenal, 28. dakikada skora denge getirdi! Kazanılan penaltıda Aubameyang, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

Müthiş finalde skor 1-1 oldu.



İşte Aubameyang'ın penaltı golü... pic.twitter.com/8CVuPaG75n — TRT Spor (@trtspor) August 1, 2020

Londra derbisinde ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gabonlu futbolcu, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı! Chelsea defansını altüst eden Aubameyang şık bir aşırtmayla takımını 2-1 öne geçirdi.

Pierre-Emerick Aubameyang, yarı finalde Manchester City'ye attığı iki golle takımını finale taşımıştı.

Aubameyang'dan harika gol...



Gabonlu futbolcu, 67. dakikada Chelsea defansını altüst ederek şık bir aşırtmayla takımını 2-1 öne geçirdi. pic.twitter.com/C2iAombv3v — TRT Spor (@trtspor) August 1, 2020

Mavilerin Hırvat orta sahası Kovacic, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Arsenal, geriye düştüğü karşılaşmada Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek kupayı kazandı.