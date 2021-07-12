Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu son olarak Medipol Başakşehir forması giyiyordu. 35 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Mehmet Topal, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giymiş ve üç takımda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.