Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mehmet Topal Beşiktaş'ta
Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen deneyimli oyuncu Mehmet Topal Beşiktaş ile anlaştı.
Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu son olarak Medipol Başakşehir forması giyiyordu. 35 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Mehmet Topal, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giymiş ve üç takımda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Etiketler: Beşiktaş Sergen Yalçın Transfer Haberleri
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