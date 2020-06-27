Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'nin gerçekleştirilen muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ bacak üst arka adalesindeki bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada Mehmet Ekici'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.