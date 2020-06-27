Haber Giriş: Kaynak: AA
Mehmet Ekici'den kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'nin gerçekleştirilen muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ bacak üst arka adalesindeki bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada Mehmet Ekici'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.
Etiketler: Fenerbahçe süper lig BtcTurk Yeni Malatyaspor Mehmet EkiciSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 23:18
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