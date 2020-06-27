Fenerbahçe üç puanı uzatmada aldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Emre Belözoğlu'na yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
70. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriç'in golü ile maçta 1-0 öne geçti.
81. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'nin golü ile maçta eşitliği yakaladı. 1-1
89. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor, Mitchell Donald'in golü ile maçta öne geçti. 1-2
90 ve 90+6. dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golleriyel maçı 3-2 kazandı.
Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti. Btc Turk Yeni Malatyaspor ise 28 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
30. dakikada Muric'in şutunda ceza sahasında savunmadan seken top, Ozan Tufan'da kaldı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta gitti.
41. dakikada Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.
45+2. dakikada Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
56. dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.
60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.
76. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in yakın mesafenden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.
GOL - YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ 89. dakikada Fofa'nın kullandığı serbest vuruşta Youssouf Ndayishimiye'den seken topta gelişine çok sert bir şut çeken Mitchell Donald takımını 2-1 öne geçirdi.
GOL- FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ SAĞLADI 90. dakikada 2-1 geriye düşmesinin hemen ardından Fenerbahçe, ceza sahasında Vedat Muriç'in pasında Ozan Tufan'ın golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
GOL - FENERBAHÇE YENİ ÖNE GEÇTİ 90+6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada ilk golün sahibi Ozan Tufan yaptığı kafa vuruşuyla takımını 3-2 öne geçirmeyi başardı.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Cem Satman
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk 62 Emre Belözoğlu), Ozan, Deniz, Mehmet (Dk. 76 Tolgay), Rodrigues, Vedat Muriç
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebeb (Dk 43 Mustafa Akbaş), Sakıb, Robin (Dk. 74 Mitchell Donald), Acquah, Gökhan, Murat (Dk. 60 Youssouf Ndayishimiye), Hafez (Dk. 61 Vidar Kjartansson), Umut (Dk. 74 Fofana)
Sarı kartlar: Dk. 7 Gökhan Töre, Dk. 64 Mustafa Akbaş, Dk. 70 Fabien Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Deniz Türüç, Dk. 77 Garry Rodrigues, Dk. 80 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 64 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Gol: Dk. 70 Muriç, Dk. 90 ve 90+6 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 81 Youssouf Ndayishimiye, Dk. 89 Mitchell Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)