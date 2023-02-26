TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.

"Trabzon'da başlattığımız birlik ve beraberliği bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde sürdürüyoruz. Depremzedelere destek olabilmek için "Omuz Omuza" kampanyamızı başlattık. 1 Mart'ta saat 20.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ortaklaşa düzenleyeceği bir organizasyon olacak. Hedefimiz depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek. Konteyner ve kalıcı konut sorununu çözebilmek için futbol dünyası olarak bir araya geliyoruz. Türk futbol ailesi olarak tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Büyükekşi, "Omuz Omuza" kampanyasının 15 Haziran'a kadar süreceğini aktardı.

"Bir seferlik bir kampanya yapmayacağız. Galatasaray-Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 farklı özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Bunu farklı yardım kampanyalarıyla desteklemek istiyoruz."

Ahmet Nur Çebi: Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol ailesi olarak depremzedelerin yanında olduklarına vurgu yaptı.

"Kulüp başkanlarını misafir etmek bizim için onurdur. Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek. Yardım kampanyalarının hepsi bizim için önemli. Herkes yeter ki yapsın. Hepsine destek olmaya hazırız."

Ali Koç: Futbol ailesine büyük sorumluluklar düşüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise depremzedelerin özellikle barınma konusunda yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için "Omuz Omuza" kampanyasının çok önemli olduğunu belirtti.

"Futbol ailesine büyük sorumluluklar düşüyor. Farkındalık yaratmalıyız. Hassasiyeti devam ettirmeliyiz. Ülkenin yüzde 90'ına dokunuyoruz. 1 Mart'taki kampanyayı çok önemsiyoruz. Herkes omuz omuza vermeli. Futbol ailesi olarak bu acıları bir nebze de giderebilmeyi çok kutsal bir görev olarak görüyorum. İnşallah barınma konusuna çok büyük katkısı olur."