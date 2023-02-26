Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 20:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ahmet Nur Çebi depremzede çocuklarla buluştu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçını izlemek üzere Vodafone Park’ta bulunan depremzede çocuklar ile bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaştı.
Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçını izlemek için Vodafone Park’ta bulunan depremzede çocuklar ile bir araya geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Çebi, tek tek ilgilenip sohbet ettiği depremzede çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Beşiktaş Ahmet Nur Çebi Deprem
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