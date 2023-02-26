Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçını izlemek için Vodafone Park’ta bulunan depremzede çocuklar ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Çebi, tek tek ilgilenip sohbet ettiği depremzede çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.