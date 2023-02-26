Antalya’da kamp yapan Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile geliri depremzedelere bağışlanmak üzere düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Alanyaspor Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec, Fatif Aksoy, Pedro Pereira, Umut Güneş, Doumbia, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Cavaleiro, Koulouris 11’iyle mücadele etti.

Galatasaray ise Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjo, Torreira, Rashica, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni transfer Zaniolo ilk maçında golü attı

Galatasaray’ın yeni transferleri Kaan Ayhan ve Adekugbe ikinci yarıda müsabakaya dahil oldu.

Sarı-kırmızılıların Roma’dan transfer ettiği 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo 80. dakikada maça girdi ve 90+4. dakikada sarı kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.

GOL - 17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş'in savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Okan Kocuk'tan seken topu Cavaleiro, düzgün bir vuruşla filelere yolladı. 1-0.

[Fotoğraf: DHA]

28. dakikada Galatasaray'ın gerçekleştirdiği atakta ceza sahası içerisinde Icardi'nin pasında Midtsjö, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL - 30. dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Torreira'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Ahmed Hassan'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boey'un şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 69. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Kerem Aktürkoğlu'nun çevirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, filelerle buluştu. 1-2.

GOL - 77. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta, Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topa Berkan Kutlu vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 90+1. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan içeriye çevrilen topu Eduardo, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 2-3.

GOL - 90+6. dakikada Galatasaray, dördüncü golünü buldu. Savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Zaniolo, kaleci Yusuf Karagöz'ü de geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-4.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Corendon Alanyaspor: Runarsson (Dk. 46 Yusuf Karagöz), Furkan Bayır (Dk. 46 Rassoul), Fatih Aksoy (Dk. 46 Leroy Fer), Balkovec (Dk. 46 Feddal-Dk. 86 Mert Torlak), Pereira (Dk. 46 Candeias), Umut Güneş, Doumbia (Dk. 46 Eduardo), Cavaleiro (Dk. 46 Zinedine Ferhat-Dk. 86 Ümit Akdağ), Efecan Karaca (Dk. 46 Ahmed Hassan), Efkan Bekiroğlu (Dk. 86 Çağan Erciyas), Koulouris (Dk. 46 Oğuz Aydın-Dk. 86 Erencan Yardımcı)

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 46 Boey), Nelsson (Dk. 46 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Emin Bayram), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Adekugbe), Midtsjö (Dk. 36 Berkan Kutlu-Dk. 79 Zaniolo), Torreira (Dk. 46 Oliveira), Yunus Akgün (Dk. 46 Mata), Yusuf Demir (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Rashica (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Icardi (Dk. 46 Gomis)

Goller: Dk. 17 Cavaleiro, Dk. 90+1 Eduardo (Corendon Alanyaspor), Dk. 30 Rashica, Dk. 69 Barış Alper Yılmaz, Dk. 77 Berkan Kutlu, Dk. 90+6 Zaniolo (Galatasaray)