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Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir'de yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.
Etiketler: Medipol Başakşehir koronavirüs testSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 21:54
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