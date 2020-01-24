Medipol Başakşehir Fenerbahçe'ye hazır
Haber Giriş: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Fenerbahçe maçınının hazırlıklarını tamamladı.
[Fotoğraf: Medipol Başakşehir Spor Kulübü]
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Etiketler: Medipol Başakşehir süper lig FenerbahçeSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 21:22