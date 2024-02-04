Mbappe kararını verdi

Dünyanın beklediği transfer gerçekleşiyor. Kylian Mbappe, İspanya'ya gitmeye hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız, Real Madrid'e gitme kararı aldı.

Haberi, Le Parisien duyurdu

Gazete, sezon sonunda PSG'ye veda edecek olan Fransız yıldızın yeni sezondan itibaren Real Madrid forması giyeceğini manşetine taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlerde PSG'nin Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği belirtilmişti.

Paris ekibiyle toplam 288 maça çıkan Mbappe, 241 gol, 105 asistlik istatistik yakaladı.