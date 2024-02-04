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Spor
TRT SPOR 04.02.2024 15:24

Bengisu Avcı'dan bronz madalya

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'dan önemli bir başarı geldi. Romanya'da düzenlenen Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu, bronz madalya kazandı.

Bengisu Avcı'dan bronz madalya

Romanya, Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

27 ülkeden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da kulaç attı.

50 metre kelebek ve kurbağalamada yarışan milli yüzücü, bronz madalya kazandı.

Genç sporcu, bu branşta ilk kez madalya kazanıldığına dikkat çekti.

27 ülkeden sporcuların katıldığını söyledi. Yarışmada 50 metre kelebek ve 50 metre kurbağalamada kategorilerinde yarıştığını anlatan Bengisu Avcı, "Yaş grubu madalyalarından sonra final yüzmeye hak kazandım ve Avrupa üçüncülüğünü ülkeme getirdim. İlk defa bu branşta Avrupa madalyası almış olduk. Çok emek verdim, kışın denizde fırtına, yağmur olsa da yine de antrenman yaptım." dedi.

"Soğuğa alışmak için çok çalışmak gerekiyor"

Bengisu Avcı, Romanya'daki hava ve havuz sıcaklığına da dikkat çekti.

"Yüzerken ellerimiz acıyor, çenemiz sızlıyor. Soğuğa alışmak için çok çalışmak gerekiyor, normal antrenman havuzları 25 derece olurken bu branşta aynı performansı 3-4 derecelerde göstermemiz gerekiyor. Mental ve fiziken hazır olmazsanız çok tehlikeli. Bu ay ayrıca Yeni Zelanda 'Cook Strait' parkuru ve mart ayında Talinn'de düzenlenecek Dünya Buz Şampiyonası'na da katılacağım. Yoğun bir sezon bekliyor. Yarışma kuralları normal yüzmeden farklı, su çok soğuk olduğundan atlamak yerine su içerisinden başlıyoruz. Takla dönüş veya su altından gidemiyoruz, ellerimiz ıslak, buz tutmaması için tahta merdivenler var ve detaylı sağlık kontrollerinden geçiriliyoruz."

Bengisu, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını unvanını da elinde bulunduruyor. 

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