Takıma yeni katılan oyuncular ile ilgili konuşan Gherardini, ''De Colo ve Derrick Williams daha yuksek tekliflere rağmen bizi tercih etti.'' dedi.

Gherardini, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ile ilgili, ''Sezon devam ettikçe eminim kulübün koç ile konuşacağını düşünüyorum, çünkü koç burada çok mutlu. Çalışmaya devam etmek istiyor.'' ifadelerini kullandı.

Gherardini, Vesely ve Joffrey Lauvergne’in durumu iyiye gittiğini ve yakında takıma katılacaklarını söyledi.

Kaynak: TRT SPOR