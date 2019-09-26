Spor
Maurizio Gherardini: Obradovic burada çok mutlu26 Eylül 2019 Perşembe 11:30 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 13:24
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Anadolu Efes ile oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi TRT SPOR'a konuştu.
Takıma yeni katılan oyuncular ile ilgili konuşan Gherardini, ''De Colo ve Derrick Williams daha yuksek tekliflere rağmen bizi tercih etti.'' dedi.
Gherardini, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ile ilgili, ''Sezon devam ettikçe eminim kulübün koç ile konuşacağını düşünüyorum, çünkü koç burada çok mutlu. Çalışmaya devam etmek istiyor.'' ifadelerini kullandı.
Gherardini, Vesely ve Joffrey Lauvergne’in durumu iyiye gittiğini ve yakında takıma katılacaklarını söyledi.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: obradovic Maurizio Gherardini Fenerbahçe Anadolu Efes