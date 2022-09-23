Profesyonel olarak 47 yaşından itibaren çeşitli yüzme etkinliklerine katılan Alsaran, 14 senedir dünyanın birbirinden zorlu deniz parkurlarında kulaç atıyor.

Meis-Kaş arasını aynı gün 4 kez yüzerek geçen Alsaran, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 51 ve 54 yaşında iki kez yüzerek geçti. Bu yüzme etkinlikleri sonrasında Alsaran, Manş'ı iki kez geçen üç Türk'ten biri ve Manş Denizi'ni geçen en yaşlı Türk oldu.

"Okyanusun Yedilisi" olarak bilinen "Oceans Seven"in parkurlarını tamamlama hedefi kapsamda Manş, Cebelitarık Boğazı, Catalina Boğazı'nı geçen Alsaran, bunun dördüncü ve en zorlu parkuru Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk ve Müslüman unvanını aldı. Alsaran, 35 kilometrelik kanalı geçen en yaşlı erkek olması nedeniyle de Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yüzme kariyerine çok sayıda başarı sığdıran Alsaran, İngiltere'deki Bristol Kanalı'nı 1982'den sonra geçen ilk yüzücü olarak Dünya Açık Su Yüzme Birliğinin 2020 performansı ödülünü aldı.

"Üçlü taç"ların avcılığını yapıyor

Yüzücülüğün "üçlü taç"larını (Triple Crown) elde etmek için de kulaç atan Alsaran, 2020'de Bristol Kanalı'nı geçmesiyle "Original Triple Crown" ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca Alsaran, New York'taki Manhattan Adası'nı da yüzerek geçen ilk iki Türk erkekten biri olarak "Triple Crown of Open Water" unvanını aldı.

İrlanda'daki üçlü taç olan "Irish Triple Crown"ı kazanmak için 19 Eylül'de İrlanda'ya giden Alsaran, 19 kilometrelik Baltimore-Fastnet Deniz Feneri arasını 7 saat 35 dakikada yüzerek geçti.

Yunuslarla yüzdü

Alsaran, 13-17 derece hava, 16-17 derece deniz suyu sıcaklığında bu parkuru yüzdüğünü anlattı.

Bu başarıyla Irish Triple Crown'ın ikinci parkurunu tamamladığını belirten Alsaran, "Gururluyum, bunu başaran ilk Türk'üm. Orada Türk bayrağımızı dalgalandırdım." dedi.

Yüzerken kendisine yunusların da eşlik ettiğini söyleyen Alsaran, "Yanıma geldiler, benimle yüzdüler ve güzel de bir görüntü oldu" diye konuştu.

İrlanda'daki Baltimore-Fastnet Deniz Feneri parkurunun ardından şimdi son ayakta Galway'de yüzeceğini anlatan Alsaran, şu ifadeleri kullandı:

"Burası 11 kilometre, daha kolay olacağına inanıyorum ama deniz daha soğuk, 15 derece. Bunu da başarmam halinde Irish Triple Crown'ı kazanmış oluyorum. Bunu kazanan ilk Türk olacağım. Şu anda zaten bu alanda ilk 10'a da giriyorum. Britanya Krallığı dışında bunu ilk başaran kişi ve Türk olarak tarihe geçmek istiyorum. Dünyada üçlü taçlara çok rağbet var. Ben de şimdi 'üçlü taç avcısı' oldum."

"Yeni başarılarımla insanlarla cesaret vermek istiyorum"

Bu gibi faaliyetlerde bulunanların bakanlıklar ya da ilgili federasyonlarca desteklenmesi gerektiğini belirten Alsaran, yol, tekne kiralama, organizasyon, tescil işlemleri gibi çeşitli kalemlerde ciddi masraf yapıldığını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin lisanlı sporcusu olarak, herhangi bir sponsor desteği bulunmadan bu yolda ilerlediğini dile getiren Alsaran, "Takdir edilmeyi de beklersiniz ancak bunları da göremiyoruz. İmkanlarım el verdiği sürece bayrağımızı gururla dalgalandırmayı sürdürmek istiyorum. Yeni başarılarımı insanlarla paylaşmak, onlara cesaret vermek istiyorum." dedi.