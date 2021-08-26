Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Zenaty ile karşılaştı.

Milli sporcu, oyunlardaki ikinci maçında 11-4, 11-8 ve 11-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 galip geldi.

İlk karşılaşmasını Alman Valentin Baus'a 3-2 kaybeden Ali, bir galibiyet, bir mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

ALİ ÖZTÜRK BİR ÜST TURDA!



Ali Öztürk, Mısırlı rakibini 11-4, 11-8 ve 11-4'lük setlerle 3-0 mağlup ediyor ve #Paralimpik Oyunları'nda bir üst tura yükseliyor! pic.twitter.com/nakf4kh8VX — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 26, 2021

Ali Öztürk ilk karşılaşmasını, 2016 Rio'da gümüş madalya alan, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip Alman rakibi Baus'la karşılaştı.

Bireyselde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Ali Öztürk, rakibi karşısında ilk iki seti 11-7 ve 11-9 alarak 2-0 öne geçti. Sonraki üç seti 11-8, 11-6 ve 11-6 kazanan Alman sporcu, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.