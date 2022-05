Tecrübeli yıldız sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla Slovakya Milli Takımı'na veda etti.

"Uzun süre düşündüm ama 15 yıl sonra futbol kariyerimde önemli ve harika bir bölüme sahip olan milli futbol kariyerimi bitirdi. Çok gurur duyduğum, uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımıyla en büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası oldum. Milli takımı kaptan olarak elliden fazla maça çıkmak benim için büyük bir onurdu. Ülkemi temsil etmeyi her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olarak gördüm. Her zaman taraftarımız için mücadele ettim. Maçlardan önce Slovak milli marşını söylemek ve tribünlerde bayraklarımızla taraftarları görmek her zaman harikaydı. Burada birlikte çalışmaktan onur duyduğum yüm antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve tüm ekibe teşekkür ederim. Hep birlikte Slovak futbolunun başarısı için çalıştılar. Milli takımımızın maçlarına görüşmek üzere."