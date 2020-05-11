Marcelo Guedes, Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi. 2017'de siyah beyazlılardan Lyon'a transfer olan tecrübeli savunmacı, "Beşiktaş’a tekrar dönme şansım olursa, bundan mutlululuk duyarım” dedi.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Brezilyalı stoper, "Gelecek sezon sözleşmem bitiyor. Ülkeme gitmeden önce birkaç yıl daha Avrupa’da başarıyla oynayabileceğime inanıyorum" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Marcelo, "Geri dönmek, o anki koşullara bağlı. Türkiye’de güzel günlerim geçti, çok iyi arkadaşlıklar edindim ve harika anılar bıraktım" şeklinde konuştu.

Süper Lig'i takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş son dönemde daha iyi bir seviyeye geldi. Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi, camiaya farklı bir hava kazandırdı" dedi.

Marcelo, Kevin Prince Boateng'den de övgüyle bahsederek "Takıma katılması, büyük fayda sağladı. Boateng, futbolda tarihi olan bir yıldız. Önümüzdeki dönemde tecrübesi ve kalitesiyle, kulübe önemli katkılarda bulunacaktır.” açıklamasını yaptı.