Beşiktaş sağlık ekibi, koronavirüs testi pozitif çıkan bir futbolcu ve personelinin durumunu yakından takip ediyor.

Tedavilerine evde devam edilen iki kişinin de durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Sağlık ekibi, konuyla ilgili yönetim ve teknik ekibe her gün detaylı rapor sunuyor.

Çarşamba günü yapılacak testler sonrasında siyah-beyazlıların planlaması belli olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, başka vakaya rastlanıp rastlanmamasına göre çalışma programını belirleyecek.

Önce sağlığı düşünen siyah beyazlılar, test sonuçlarında yeni vakaların çıkması durumunda antrenmanlarını ileri bir tarihe erteleyecek. Her şey yolunda giderse idmanlara başlanacak.

Daha önce görüşmelerinin çoğunu Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştiren başkan Ahmet Nur Çebi’nin de bu süreçte tesislere gitmeyeceği ve işlerini Vodafone Park’ta bulunan kulüp binasından yürüteceği gelen haberler arasında.